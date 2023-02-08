Чи перейде ПЦУ на новий церковний календар – розповів митрополит Білоцерківський

Митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря) розповів, чи перейде ПЦУ на новий церковний календар. У травні відбудеться Архієрейський Собор, де розглядатимуть питання про загальну календарну реформу, передає НСН.

«До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави ухвалити позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадянам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію», розповів митрополит у соціальній мережі «Фейсбук».

За його словами, подібні реформи в минулому викликали проблеми там, де їх впроваджували “в одну мить”, “згори”, без підготовки та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до сприйняття нового.

«До цього часу наша Церква діяла в протилежному дусі: поступовість, обмірковування всіх аргументів, надання альтернативи. Впевнений, що саме такий шлях – найкращий», пояснив Євстратій (Зоря).

Він нагадав, що Синод ПЦУ ще у 2022 році дозволив громадам, які мають бажання перейти на новий календар, зробити це за відповідними процедурами.

Чи перейде ПЦУ на новий церковний календар і що зміниться

За новим літургійним календарем, який почне діяти в УГКЦ з 1 вересня, всі нерухомі (фіксовані) церковні свята перенесуться на 13 днів раніше. Це стосується 12 найважливіших свят – Різдва, Благовіщення, Богоявлення тощо.

Зміни торкнуться всіх іменин – їх дати також змістяться на 13 днів. Тобто день Святого Миколая тепер буде не 19 грудня, а 6 грудня. Зміни не торкнуться лише Великодня, оскільки там інший порядок обчислення дати Великодня. Вознесіння – через 40 днів після Великодня, Трійця – через 50 днів.

Нагадаємо, 6 лютого про перехід на новий церковний календар з 1 вересня заявили в УГКЦ.

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