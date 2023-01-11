Календар весіль на 2023 рік: що треба знати

Став відомий календар весіль на 2023 рік, передає НСН.

Весілля – це один з важливих моментів життя кожної людини. А також перше сімейне свято новоствореної родини. Експерти радять планувати весілля у сприятливі для цього дні. При виборі дати одруження треба звертати увагу на той проміжок часу, який буде схвалений найближчими космічними тілами.

Календар весілля та вінчань на 2023 рік

Січень 2023

Сприятливі дні: 1, 2, 6, 22, 23, 27, 29, 30 січня

Несприятливі дні: 10-12, 17, 18, 21 січня

З давніх-давен люди вірили, що краще не погоджуватися на церемонію на Водохреща, а також під час будь-яких інших церковних свят на початку нового року

Лютий 2023

Сприятливі дні: 2, 3, 5, 24-26 лютого

Несприятливі дні: 6-9, 13, 15, 16 лютого

Другий місяць цього року важко назвати сприятливим для весіль. У лютому багато нейтральних днів, але й без несприятливих не обійшлося. Як правило, в цей період сім’ю створюють романтичні натури. Їх союз буде міцним та гармонійним.

Березень 2023

Сприятливі дні: 1, 3, 5, 24, 26, 27, 30, 31 березня

Несприятливі дні: 8, 11, 15-18, 21 березня

Перший місяць весни порадує нас святами. В тому числі і церковними. Природа поступово прокидається після холодів – аналогічно і з багатьма людьми.

Квітень 2023

Сприятливі дні: 2, 14, 21, 22, 25, 26, 30 квітня

Несприятливі дні: 8, 12, 13, 15, 18, 19 квітня

В цьому році у квітні є 7 сприятливих днів для весілля. Саме час замислитися про церемонію, особливо тим, хто хоче зробити це якнайшвидше.

Травень 2023

Сприятливі дні: 2-5, 7, 12, 14, 21, 24, 31 травня

Несприятливі дні: 6, 9, 10, 13, 15-17, 27 травня

Зробити союз міцнішим можна за допомогою сприятливих днів. Прихильність Місяця, Сонця та інших планет допоможе зберегти кохання та вірність.

Червень 2023

Сприятливі дні: 2, 4, 20, 24, 30 червня

Несприятливі дні: 6, 7, 13, 14, 17 червня

Літо точно порадує нас теплими днями, а також гарними краєвидами.

Липень 2023

Сприятливі дні: 1, 2, 28-30 липня

Несприятливі дні: 4, 6, 11, 13, 15 липня

Перша половина липня буде несприятливою. Для весілля краще вибрати дату наприкінці місяця – помилитися буде складно.

Серпень 2023

Сприятливі дні: 18, 20, 21, 25, 26, 29, 30 серпня

Несприятливі дні: 2, 5, 9, 12, 15-17, 19 серпня

В останній місяць літа сприятливих днів для весілля не так багато. Найкраще дивитися на останні дні – перші 20 днів досить несприятливі. Кінець літа може стати особливим для багатьох пар.

Вересень 2023

Сприятливі дні: 16, 17, 21, 22, 24-29 вересня

Несприятливі дні: 6, 11-15, 23, 30 вересня

У вересні не варто планувати весілля з 11 до 15 числа. А ост з 24 до 29 числа, можна сміливо влаштовувати весілля.

Жовтень 2023

Сприятливі дні: 1, 6, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 27 жовтня

Несприятливі дні: 3-5, 7, 9-12, 14 жовтня

Весілля у жовтні принесе молодятам щастя та щире кохання. І хоча на 14 число припадає Покрова, астрологи попереджають, що краще не ризикувати та перенести весілля на другий день.

Листопад 2023

Сприятливі дні: 15, 19, 20, 24-27 листопада

Несприятливі дні: 1, 2, 4, 6-9, 13, 28, 29 листопада

Весілля у листопаді стане символом стабільності та спокою майбутньої родини. В цьому місяці лише декілька днів будуть сприятливими.

Грудень 2023

Сприятливі дні: 17-19, 22, 24, 25 грудня

Несприятливі дні: 2, 4-6, 9, 12, 13, 28, 30 грудня

Грудень 2023 року не дуже підходить для весіль. Адже в цей місяць триває Різдвяний піст.

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