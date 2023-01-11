Календар весіль на 2023 рік: що треба знати

Став відомий календар весіль на 2023 рік, передає НСН.
Весілля – це один з важливих моментів життя кожної людини. А також перше сімейне свято новоствореної родини. Експерти радять планувати весілля у сприятливі для цього дні. При виборі дати одруження треба звертати увагу на той проміжок часу, який буде схвалений найближчими космічними тілами.
Календар весілля та вінчань на 2023 рік
- Січень 2023
Сприятливі дні: 1, 2, 6, 22, 23, 27, 29, 30 січня
Несприятливі дні: 10-12, 17, 18, 21 січня
З давніх-давен люди вірили, що краще не погоджуватися на церемонію на Водохреща, а також під час будь-яких інших церковних свят на початку нового року
- Лютий 2023
Сприятливі дні: 2, 3, 5, 24-26 лютого
Несприятливі дні: 6-9, 13, 15, 16 лютого
Другий місяць цього року важко назвати сприятливим для весіль. У лютому багато нейтральних днів, але й без несприятливих не обійшлося. Як правило, в цей період сім’ю створюють романтичні натури. Їх союз буде міцним та гармонійним.
- Березень 2023
Сприятливі дні: 1, 3, 5, 24, 26, 27, 30, 31 березня
Несприятливі дні: 8, 11, 15-18, 21 березня
Перший місяць весни порадує нас святами. В тому числі і церковними. Природа поступово прокидається після холодів – аналогічно і з багатьма людьми.
- Квітень 2023
Сприятливі дні: 2, 14, 21, 22, 25, 26, 30 квітня
Несприятливі дні: 8, 12, 13, 15, 18, 19 квітня
В цьому році у квітні є 7 сприятливих днів для весілля. Саме час замислитися про церемонію, особливо тим, хто хоче зробити це якнайшвидше.
- Травень 2023
Сприятливі дні: 2-5, 7, 12, 14, 21, 24, 31 травня
Несприятливі дні: 6, 9, 10, 13, 15-17, 27 травня
Зробити союз міцнішим можна за допомогою сприятливих днів. Прихильність Місяця, Сонця та інших планет допоможе зберегти кохання та вірність.
- Червень 2023
Сприятливі дні: 2, 4, 20, 24, 30 червня
Несприятливі дні: 6, 7, 13, 14, 17 червня
Літо точно порадує нас теплими днями, а також гарними краєвидами.
- Липень 2023
Сприятливі дні: 1, 2, 28-30 липня
Несприятливі дні: 4, 6, 11, 13, 15 липня
Перша половина липня буде несприятливою. Для весілля краще вибрати дату наприкінці місяця – помилитися буде складно.
- Серпень 2023
Сприятливі дні: 18, 20, 21, 25, 26, 29, 30 серпня
Несприятливі дні: 2, 5, 9, 12, 15-17, 19 серпня
В останній місяць літа сприятливих днів для весілля не так багато. Найкраще дивитися на останні дні – перші 20 днів досить несприятливі. Кінець літа може стати особливим для багатьох пар.
- Вересень 2023
Сприятливі дні: 16, 17, 21, 22, 24-29 вересня
Несприятливі дні: 6, 11-15, 23, 30 вересня
У вересні не варто планувати весілля з 11 до 15 числа. А ост з 24 до 29 числа, можна сміливо влаштовувати весілля.
- Жовтень 2023
Сприятливі дні: 1, 6, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 27 жовтня
Несприятливі дні: 3-5, 7, 9-12, 14 жовтня
Весілля у жовтні принесе молодятам щастя та щире кохання. І хоча на 14 число припадає Покрова, астрологи попереджають, що краще не ризикувати та перенести весілля на другий день.
- Листопад 2023
Сприятливі дні: 15, 19, 20, 24-27 листопада
Несприятливі дні: 1, 2, 4, 6-9, 13, 28, 29 листопада
Весілля у листопаді стане символом стабільності та спокою майбутньої родини. В цьому місяці лише декілька днів будуть сприятливими.
- Грудень 2023
Сприятливі дні: 17-19, 22, 24, 25 грудня
Несприятливі дні: 2, 4-6, 9, 12, 13, 28, 30 грудня
Грудень 2023 року не дуже підходить для весіль. Адже в цей місяць триває Різдвяний піст.
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