Чи можуть українці, яким виповнилося 14 років, оформити ID-паспорт за кордоном – розповіли в Мінреінтеграції

Стало відомо, чи можуть українці, яким виповнилося 14 років оформити ID-паспорт за кордоном під час війни. Скористатися послугою можна у Польщі, передає НСН.
«Щоб отримати документ, достатньо надіслати до одного з відокремлених підрозділів ДП «Документ» у Варшаві, Кракові, Ґданську чи Вроцлаві», йдеться у повідомленні.
Українці, яким виповнилося 14 років, можуть оформити ID-паспорт за кордоном: список документів
Приймання заявки на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і в порядку живої черги. З собою треба мати такі документи:
- Свідоцтво про народження;
- Паспорт громадянина України одного або обох із батьками;
- Довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);
- РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).
Оплата за послуги здійснюється за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Термін виготовлення першого паспорта громадянина України становить 20 робочих днів.
Під час отримання готової ID-картки проходить процедура верифікації, тому присутність особи, на ім’я якого було оформлено документ, є обов’язковою.
Інші новини України
- Як отримати за кордоном оформлений в Україні паспорт – розповіли в Мінреінтеграції
- Для однієї категорії українців пропонують скоротити оформлення закордонного паспорта до 1 дня
- Як виїхати з України без закордонного паспорта? Хто це може зробити