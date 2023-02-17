Чи можуть українці, яким виповнилося 14 років, оформити ID-паспорт за кордоном – розповіли в Мінреінтеграції

Стало відомо, чи можуть українці, яким виповнилося 14 років оформити ID-паспорт за кордоном під час війни. Скористатися послугою можна у Польщі, передає НСН.

«Щоб отримати документ, достатньо надіслати до одного з відокремлених підрозділів ДП «Документ» у Варшаві, Кракові, Ґданську чи Вроцлаві», йдеться у повідомленні.

Українці, яким виповнилося 14 років, можуть оформити ID-паспорт за кордоном: список документів

Приймання заявки на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і в порядку живої черги. З собою треба мати такі документи:

Свідоцтво про народження;

Паспорт громадянина України одного або обох із батьками;

Довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);

РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).

Оплата за послуги здійснюється за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Термін виготовлення першого паспорта громадянина України становить 20 робочих днів.

Під час отримання готової ID-картки проходить процедура верифікації, тому присутність особи, на ім’я якого було оформлено документ, є обов’язковою.

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