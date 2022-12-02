Як українцям безоплатно зробити тест на ВІЛ (СНІД). Роз’яснення надали в НСЗУ, передає NNS.

СНІД – це важке інфекційне захворювання, спричинене вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), який вражає імунну систему людини, знижуючи при цьому протидію організму захворюванням.

Як передається ВІЛ

Через кров

Найчастіше інфікування відбувається при ін’єкційному введенні наркотичних речовин брудними шприцами та голками, які вже використовувались іншими особами.

Статевим шляхом

Інфікування може відбутися під час незахищених статевих контактів.

Від інфікованої ВІЛ матері до її дитини

Зараження може відбутися від інфікованої ВІЛ матері до її дитини під час вагітності, пологів та годуванні груддю.

Як безоплатно зробити тест на ВІЛ

Зробити безоплатно тест на ВІЛ можна у сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Для цього Вам треба звернутися до свого лікаря, якщо підтримуєте з ним зв’язок. Або до будь-якого спеціаліста первинної ланки, в тому місці, де ви проживаєте.

Окрім того, зробити безоплатний тест на ВІЛ можна у найближчому Центрі СНІДу чи кабінеті Довіри або неурядових організаціях, які займаються боротьбою з ВІЛ.

Джерело – НСЗУ

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