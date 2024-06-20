У школах та лікарнях України встановлять сонячні панелі – доручення Зеленського

У школах та лікарнях України встановлять сонячні панелі. Відповідне доручення зробив президент Україн Володимир Зеленський 20 червня.

Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

Сьогодні голова держави провів ставку, яка була присвячена енергетичній безпеці. На ній було доручено уряду розробити умови, які спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. А також розробити податкові та митні пільги. А також спеціальні кредитні програми.

Зеленський очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.

У школах та лікарнях України встановлять сонячні панелі

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За його словами, всі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергозберігаючими технологіями.

«Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися у кожній школі, кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні, – сказав президент

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