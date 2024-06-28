Майор Нацгвардії назвав місто, на яке націлилися росіяни

Майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман назвав місто, на яке націлилися росіяни, і пояснив, чому саме воно.

Покровський, Донецький напрямки і Часів Яр, швидше за все, варто об’єднати в один напрямок – Костянтинівський.

Так вважає ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман. Про це він сказав в етері Еспресо, передають «Новини України – НСН».

Майор Нацгвардії Олексій Гетьман поясним, чому саме Костянтинівка

Ворог має плани. Його ціль – вийти на Костянтинівку. Це залізниця, якою ми активно користуємося, як будь-яка армія під час війни. Тому триває боротьба за це місто. Чи вдасться окупантам туди дійти, побачимо. Відстань від Часового Яру близько 15 км, від Торецького та Покровсього напрямків – по 20-25 км, це відносно невелика відстань. Але враховуючи те, як ЗСУ тримають там оборону і розуміють, що це важливий об’єкт для оборони, думаю їм вдасться призупинити наступ ворога, – зазначив майор

Військовий каже, що втрачати Костянтинівку Україні вкрай невигідно. Однак все залежить від певних факторів.

З боку росіян – це питання, скільки вони зможуть залучити туди сил та засобів. З нашої сторони – це зброя, яку нам мають передавати наші партнери, фортифікації, які мали б бути вже побудовані, і люди, які мають бути залучені до ЗСУ, – каже Гетьман

Також, за його словами, дуже важливо, як проходитиме мобілізація в Україні. Адже у росіян перевага у чисельності війська.

Деякі українські підрозділи, які тримають оборону не укомплектовані на 100%. Тому складова по мобілізації вкрай важлива. Росіяни постійно замінюють наступаючі групи. Ми ж, тримаємо оборону одними людьми. В нас людей менше, не такі можливості. Росіяни посилюються, мобілізуються, – сказав майор запасу НГУ.

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