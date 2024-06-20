Яке місто окупанти намагаються захопити за будь-яку ціну – названо найгарячішу точку фронту

Незважаючи на великі втрати, противник не припиняє штурмові дії у спробі захопити Часів Яр. Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Апостроф.

Про ситуацію біля Часового Яру та втрати РФ на цьому напрямку в етері Апостроф TV розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Він вказав що противник активізував свої штурми в напрямку Часового Яру. Сазонов припускає, що війська РФ отримали наказ взяти місто за будь-яку ціну.

“Останнім часом противник знову активізував штурмові дії в напрямку Часового Яру. Складається враження, що в них стоїть мета за будь-яку ціну дотиснути Сили оборони України”,- повідомив Кирило Сазонов.

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Військовослужбовець розказав про ситуацію на цьому напрямку. Він зауважив, що вже тиждень штурмові дії тривають безперервно:

“Штурми йдуть постійно вже тиждень без перепочинку і без перерв. Штурмують сам Часів Яр, штурмують мікрорайон Канал, намагаються прорватися на мікрорайон Новий. Поруч ідуть постійно бої біля Кліщіївки, Андріївки, Іванівського та Калинового. Пруть також з боку Богданівки. Лізуть постійно кругом. Поруч Торецька ділянка, де окупанти також активізувалися близько доби”.

За його словами, ворог, з огляду на ймовірно отриманий наказ захопити Часів Яр, регулярно використовує керовані авіаційні бомби та ракети:

“Багато ударів ракетами та КАБами. Видно, що російському командуванню дали наказ за будь-яку ціну взяти Часів Яр, який вони планували захопити ще в травні, а вже друга половина червня”.

Такі активні штурмові дії, за словами Сазонова, дорого обходяться військам РФ, яким спершу необхідно перетнути зону української артилерії, мінометів і безпілотників:

“Кожен їхній штурм дорого обходиться росіянам ще до того, як вони безпосередньо почали штурмувати наші позиції, тому що росіянам, щоб піти на штурм, потрібно пройти зону бойового ураження нашої арти, мінометів і БПЛА”.

Військовослужбовець зауважує, що навіть попри великі втрати, противник надалі намагається просуватись: “Незважаючи на те, що вони втрачають багато техніки та особового складу ще до підходу на наші позиції, окупанти все одно намагаються лізти вперед”.

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