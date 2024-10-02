Ліквідовано «Єрмака»: стали відомі подробиці знищення окупанта, який захоплював Крим

В Україні ліквідовано «Єрмака» – російського загарбника, відомого ще з 2014 року.

Про це ми повідомляли у своєму Телеграм-каналі раніше. Там же публікували відео, як скиглить з даного приводу інший одіозний окупант і пропагандист «Тринадцятий».

А тепер стали відомі подробиці знищення «Єрмака». Їх повідомив Телеграм-канал «Кримський вітер», передають «Новини України – НСН».

Ліквідовано «Єрмака»: подробиці

Повідомляється, що російського загарбника з позивним “Єрмак” ліквідували у Часовому Ярі на Донеччині. Разом із ним під удар потрапив російський пропагандист.

Окупант брав активну участь у захопленні Криму та повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

Кілька днів тому в результаті точного удару по позиціях російських військових було ліквідовано дві важливі цілі.

Один із них – так званий “військовий кореспондент” Денис Кулага, який постраждав від вибуху, інший – бойовик “Єрмак”, справжнє ім’я якого Євген Володимирович Смирнов. Його вважають одним з активних учасників незаконної анексії Криму та подальших агресивних дій Росії проти України.

Схема прямих зв’язків ліквідованого Смирнова

Євген Смирнов народився 23 липня 1982 року в Ставропольському краї, місті Мінеральні Води. На момент ліквідації обіймав посаду заступника командира з бойової підготовки у 5-й диверсійно-розвідувальній бригаді “Терек”.

Його причетність до подій у Криму та агресії Росії проти України підтверджена на відео, які опублікували російські блогери, що знають Смирнова особисто. На цих відео він відкрито визнає свою причетність до анексії Криму та подальших бойових дій.

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