План перемоги представлять українцям, але не весь – Єрмак

План перемоги представлять українцям, але не весь. Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він закликав громадян до розуміння.

Президент України Володимир Зеленський після презентації Плану перемоги президенту США Джо Байдену та міжнародним партнерам планує представити його українському суспільству, однак не в повному обсязі. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі «Єдиних новин», передають «Новини України – НСН».

Чому план План перемоги представлять народу на в повному обсязі

Єрмак зазначив, що частини Плану перемоги залишаться закритими через їхню чутливість, щоб не дати ворогу доступ до важливої інформації. Він підкреслив, що під час війни важливо зберігати певні деталі в секреті, аби вони не стали відомими агресору.

«Це план президента, і, як було обіцяно, після його презентації партнерам, він буде представлений українцям. Але деякі частини залишаться закритими через їх чутливий характер. Усі мають розуміти, що все, що стає публічним, чують не тільки українці, але й ворог», – сказав він

Також Єрмак наголосив на важливості реалізації цього плану на ворожій території, а результати мають бути відображені в перемогах Збройних Сил України. Він висловив упевненість, що українці зрозуміють необхідність приховування деяких аспектів плану, оскільки, за його словами, цей народ”дуже розумний й часто краще за політиків розуміє ситуацію”.

Нагадаємо, 26 вересня, Зеленський зустрівся з Джо Байденом у Білому домі та презентував свій план перемоги України. Також він показав його кандидатам у президенти: демократці Камалі Гарріс та республіканцю Дональду Трампу.

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