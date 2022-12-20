Військові рф розбомбили найбільший у Європі легендарний плавкран «Захарій» (відео)

Військові російської федерації прицільно обстріляли найбільший у Європі плавкран «Захарій, відповідне відео оприлюднене в Ютубі, передає НСН.

Захарій LK-800 — несамохідний плавучий кран вантажопідйомністю 680 тон, один з найпотужніших кранів України і найбільший в Європі в класі річкових компактних кранів з низькою осадкою. Використовувався при монтажі Подільського мостового переходу, а також під час будівництва запорізьких мостів.

Трагічні для крану події сталися 12 грудня 2022 на лівобережжі Херсона.

Як повідомляє Павло Авдокушин, який розмістив у мережі відео, в цей день російські окупанти здійснили прицільний обстріл найбільшого в Європі річкового плавучого крану LK-800 “Захарій”, який перебував в Херсоні на ремонті після роботи на Запорізькому мості, а потім опинився в окупації. Перед втечею з Херсона росіяни відбуксирували його разом з іншими суднами на лівий берег, де покинули.

За словами очевидців, місцевих мешканців, спочатку до крану прилетіли два ворожі дрони-спостерігачі, а після кількох “пристрілочних” ударів, три російські міни влучили у носову частину крану, де розташоване обладнання та рубки керування. Виникла пожежа. Кран трохи занурився у воду. Після вдалого попадання по крану обстріл припинився, що свідчить про навмисне знищення “Захарія”.

14 грудня місцевий мешканець Геннадій Кулешов ризикуючи життям, зафіксував на відео наслідки обстрілу. На жаль, все обладнання на крані знищено вибухами та вогнем. Конструкція крану пошкоджена.

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За останніми публічними відомостями, кран належить турецькому власникові. Перспективи його відновлення наразі невідомі.

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