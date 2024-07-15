Київ москву хрестив – Київ москву відспіває – труна з опудалом російського диктатора в Києві

На АртПричалі у столиці України встановили труну з опудалом російського диктатора та написом: «Київ москву хрестив – Київ москву відспіває». Подія була проведена в рамках відзначення Дня хрещення Київської Русі, яке припадає на 15 липня.

Про цю подію повідомили організатори акції, освітньо-культурна мережа Гончаренко центр.

Таким чином, творці проекту хотіли наголосити на справжніх спадкоємців Київської Русі та спростувати російські інтерпретації історичних подій.

«Російські громадяни часто розповідають історії про «створення України» і регулярно намагаються приписати собі історію Київської Русі. Це є яскравим нагадуванням про те, якими були історичні події насправді і на який результат може очікувати російська держава», — наголошують у центрі Гончаренка.

У Подільському районі Києва, на АртПричалі, що розташований неподалік Поштової площі, встановили труну з російським лідером володимиром путіним. Доступ до місця відкритий для всіх бажаючих.

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