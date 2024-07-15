15 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

15 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 15 липня. День «Обійміть своїх дітей». День української державності. Православні вшановують пам’ять святого рівноапостольного великого князя Володимира і відзначають День хрещення Русі-України. Залишилося 169 днів до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 873 день повномасштабної війни в Україні.

15 липня – яке сьогодні церковне свято

День пам’яті святого рівноапостольного великого князя Володимира

15 липня в церковному календарі – день пам’яті святого рівноапостольного великого князя Володимира. Володимир був великим князем Київської Русі в першій половині X століття. Він був сином князя Святослава та Ольги, і відомий своєю рішучістю та військовими здібностями.

Найважливіша подія в житті Володимира — це прийняття християнства. Він обрав православну віру та впровадив її в Русі, що відкрило шлях до християнської культури та цивілізації.

Володимир заснував численні церкви та монастирі, сприяючи розповсюдженню християнства. Він побудував Володимирський собор у Києві, який став символом християнської віри в Русі.

День хрещення Русі-України

15 липня в українському календарі позначено важливою щорічною подією — Днем хрещення Київської Русі – України. Той факт, що більш ніж тисячу років тому слов’яни стали християнами, не можна сприймати в суто релігійному сенсі — це був важливий крок назустріч цивілізованому світові, фактор зміцнення державності, імпульс для розвитку науки, культури та освіти.

15 липня у світі

День «Обійміть своїх дітей»

Обійми — це невербальна форма спілкування, яка здатна замінити багато слів. На жаль, не всіх батьки часто обіймали в дитинстві, і зазвичай не через нестачу любові, а через постійну зайнятість та буденні проблеми. Тому, щоб привернути увагу людей до того, як важливо обіймати малюків, існує особливе свято — Всесвітній День «Обійміть своїх дітей», який відзначається щороку в третій понеділок липня.

День благодійності в соціальних медіа

Щорічно 15 липня світ відзначає неофіційну та маловідому, проте важливу подію – День благодійності в соціальних медіа. Таку дату започаткувала некомерційна американська платформа Givver у 2013 році. Її засновник на ім’я Кріс Соммерс вирішив розповсюджувати ідею благодійності соціальною мережею Twitter.

Всесвітній день навичок молоді

15 липня кожного року відзначається важлива подія – Всесвітній день навичок молоді. Таку дату започаткувала Організація Об’єднаних Націй у грудні 2014 року.

15 липня в Україні

День української державності

З ініціативи Президента України 15 липня у День Хрещення Київської – Русі Україна та її мужній народ відзначатиме важливу подію – День української державності.

День українських миротворців

Україна, як і решта демократичних країн, співпрацює з міжнародними організаціями щодо врегулювання жорстоких протистоянь, а безпосередню участь в цій діяльності беруть українські миротворці. На честь військовослужбовців, які захищають мир в інших регіонах, в Україні встановлено свято — День українських миротворців, який щороку відзначають 15 липня.

Іменини 15 липня

Василь, Володимир, Петро.

Талісманом людини, народженої 15 липня є гематит. Камінь, який підійде людям, що впевнено йдуть до своєї мети. Здавна вірили, що гематит допомагає зупиняти кровотечу та лікувати рани.

Традиції, заборони, прикмети 15 липня

День хрещення Русі здавна вважається небезпечним, невдалим. Наші пращури в це народне свято не займалися жодними важливими справами і не виходили в поле. Вірили, що якщо працювати на городі, то можна отримати тепловий удар. А якщо вигнати на випас домашню худобу, то почнеться мор тварин. На цей день не призначали важливі зустрічі та далекі поїздки.

Часто в народне свято 15 липня йшов дощ. Йому раділи, адже саду і городу необхідні поливи. Однак побоювалися гниття сіна. Щоб цього уникнути, зібрані снопи накривали від дощу або ховали під дах.

Дуже небезпечним у сьогоднішній день вважається сонце – воно яскраво світить і гріє землю. Значно підвищується ймовірність теплового або сонячного удару, а також пожежі.

Щоб охолодитися й оздоровитися, у свято 15 липня купалися у водоймах, займалися водними процедурами, вмивалися росою та джерельною водою.

До цього часу раніше поспівала рання вишня. Наші пращури помітили: якщо до 15 липня на деревах “проглянуть” перші жовті листочки – осінь настане рано і зима буде ранньою. У період з 15 до 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода.

Ще прикмети 15 липня:

від самого ранку дощить — чекайте на гарну погоду вдень;

ввечері падає туман — задощить наступного дня.

Що не можна робити 15 липня:

Невдалий день для будь-яких важливих, відповідальних і складних справ, фінансових витрат, ремонту, працевлаштування та переїзду.

Дуже важливо сьогодні поважати природу, не топтати і не підпалювати траву, не смітити і не ображати тварин. Не можна ходити на риболовлю і на полювання. Також не варто рубати дерева і косити траву.

Не скаржтеся на своє життя, інакше проблеми додадуться.

15 липня в історії

Визначні події

1099 — учасники Першого хрестового походу взяли Єрусалим.

1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.

1834 — відкрито Київський університет.

1988 — На екранах США відбулася прем’єра першої частини «Міцного горішка» з Брюсом Віллісом.

Народилися 15 липня

1814 — Павло Заблоцький-Десятовський, український лікар, ботанік, етнограф, автор 40 праць із хірургії та стоматології, анастезіолог-новатор. Брат Андрія Парфеновича Заблоцького-Десятовського та Михайла Парфеновича Заблоцького-Десятовського.

1899 — Володимир Мартинець, український політичний діяч, журналіст, публіцист, один з найплідніших авторів націоналістичного руху.

1892 — Мілена Рудницька, український філософ.

1905 — Олександр Хвиля, український актор.

1919 — Айріс Мердок, британська письменниця.

1976 — Діане Крюгер, німецька акторка і модель.

Померли 15 липня

1015 — Володимир Великий, великий князь Київський.

1916 — Ілля Мечников, український науковець, один з основоположників порівняльної патології, еволюційної ембріології, імунології і мікробіології. Лауреат Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини.

1937 — Юрій Вухналь, український письменник, жертва сталінського терору

2009 — Юліус Шульман, американський архітектурний фотограф.

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