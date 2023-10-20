Передано до суду справу настоятеля Києво-Печерської Лаври – що йому загрожує

Передано до суду справу настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита УПЦ (МП) Павла, повідомляє НСН, посилаючись на СБУ. Стало відомо, яке покарання йому загрожує і за що.

Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя), який причетний до підривної діяльності проти України.

За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.

Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

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