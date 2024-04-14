Купувати українське має стати філософією нашого суспільства – Шмигаль

Про це інформує НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Підтримувати бізнес, купуючи українські товари, – ідея, закладена в економічну платформу «Зроблено в Україні». Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час відповідної панелі у межах форуму «Життя регіонів в умовах війни», повідомляє Урядовий портал.

За його словами, філософія всеукраїнської економічної програми «Зроблено в Україні», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, полягає у підтримці бізнесу, стимулюванні виробництва та попиту.

Очільник Уряду повідомив, що 40% коштів від купівлі українських товарів спрямовуються у державний бюджет. Це забезпечує фінансування сектору безпеки і оборони з власних ресурсів країни.

Також створює умови для збереження людського капіталу, зокрема для повернення українців з-за кордону. Оскільки сприятиме відбудові й економічному розвитку України.

Зазначається, що цьогоріч у держбюджеті передбачено понад 45 мільярдів гривень на програми підтримки бізнесу. Така сума закладена вперше, і це може додати 1% до українського ВВП.

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