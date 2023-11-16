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На фронті загинув 71-річний учасник кулінарного шоу “МастерШеф”

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На фронті загинув 71-річний учасник кулінарного шоу
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На фронті загинув учасник кулінарного шоу “МастерШеф” Микола Молотов. Йому був 71 рік. Трагічну новину повідомили на офіційній сторінці кулінарного шоу, а також в телеграм каналі батальйону в якому служив чоловік, – передає НСН.

Учасник шостого сезону кулінарного шоу “Мастер Шеф” Микола Молотов загинув, захищаючи на Україну від російських окупантів. Він був інструктором у полку Калиновського та «Азов».

Микола Молоков народився на території Росії, однак отримав українське громадянство і в 2014 році, коли почалася антитерористична операція, і пішов захищати країну на фронт. Спочатку був інструктором з виживання у полку «Азов», а під час повномасштабного вторгнення росії в Україну доєднався до складу білоруського полку імені Кастуся Калиновського. Він був найстаршим бійцем у складі полку, спеціалізувався на військовій розвідці та вчив бійців навичкам виживання, мав позивний «МММ».

Глядачам СТБ Микола добре відомий за участю в шостому сезоні кулінарного проєкту «МастерШеф», де його прозвали «енерджайзером».

МММ-так ми називали його на МастерШеф. Це була порядна, проста і дуже щира людина, завжди вмів зарядити своїм позитивом і емоціями всіх інших. Лети душа МММ, туди, де немає ні болю, ні печалі, ні зла! В наших спогадах Ви будете завжди! – написала одна з учаснишь кулінарного шоу, яка була знайома з паном Миколою

Прощалися з Миколою Молотовим на Житомирщині цього понеділка, 13 листопада.

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