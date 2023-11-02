У Горішніх Плавнях через влучання блискавки загинув під час тренування 16-річний спортсмен

У Горішніх Плавнях, що на Полтавщині, через влучання блискавки загинув під час тренування 16-річний спортсмен. Про трагедію НСН повідомляє, посилаючись на поліцію і ДСНС у Полтавській області.

У поліції інформують, що до відділу № 2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції 1-го листопада надійшла інформація від органів охорони здоров’я, що під час негоди, на водоймі блискавка влучила в навчальну групу місцевого яхт-клубу.

Нещасний випадок стався близько 17:20. За попередньою інформацією, під час тренування на каное в затоці «Барбара» група з 5 осіб поверталась до берега через погіршення погодних умов. У цей час у каное, в якому перебував неповнолітній, 2007 року народження, влучила блискавка. Унаслідок влучання блискавки неповнолітній зник у воді.

На місці події розпочали пошукові заходи за участю водних поліцейських, ДСНС, муніципальної варти та громадськості. Пошуки тривали і на воді, і на суходолі.

У ДСНС повідомляють, що 1 листопада о 18:20 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про зникнення 16-річного хлопця у річці Дніпро в м. Горішні Плавні.

Для пошуків зниклої під водою дитини від ДСНС було залучено 10 чоловік особового складу, зокрема й водолази та 3 одиниці техніки й 2 човна. Також залучалися працівники та техніка КП “СпецЕко”.

О 22:10 у річці було виявлено тіло дитини.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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