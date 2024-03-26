ЗСУ «Нептуном» уразили російський корабель «Костянтин Ольшанський», який загарбники вкрали у України під час окупації Криму у 2014 році.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук, передає НСН.

Сили оборони завдали удару протикорабельною ракетою “Нептун” по російському кораблю “Костянтин Ольшанський”.

За словами Плетенчука, Росія вкрала в України цей десантний корабель під час окупації Криму у 2014 році.

Він дев’ять років стояв у бухті й окупанти його почали розбирати на запчастини. А на 10-й рік війни вороги зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому впродовж року його відновили, – розповів Плетенчук

Речник ВМС зазначив, що ступінь пошкоджень ураженого корабля наразі визначається. Однак він точно був уражений і наразі небоєздатний.

Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим “Нептуном. Ось такі гарні новини на ранок, – сказав Плетенчук

Нагадаємо, 24 березня 2024 року генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі “Ямал” та “Азов”, центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі.

Крім того, було також підбито російський розвідувальний корабель “Іван Хурс”.

ЗСУ «Нептуном» уразили російський корабель «Костянтин Ольшанський»: відео

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