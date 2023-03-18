Компенсації за зруйноване житло – коли, хто і як буде отримувати

Українці почнуть отримувати перші компенсації за зруйноване житло вже у травні цього року. Це передбачає відповідний закон, підписаний президентом Зеленським, передає НСН.

Президент підписав Закон №7198, який стосується компенсацій за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф.

Що і кому компенсуватиме держава?

Компенсації надаватимуть виключно за нерухомість, яку пошкодили або знищили з 24 лютого 2022 року.

Компенсації надаватимуть тільки за житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення в гуртожитках, будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об’єкти будівництва.

Компенсації отримають тільки фізичні особи, які є громадянами України і власниками нерухомості.

Компенсації за зруйноване житло – форми і джерела фінансування

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень отримають житловий сертифікат – документ, який гарантує фінансування державою купівлі квартири або іншого житлового приміщення (враховуючи таке, що буде збудовано в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми.

Власники приватних будинків зможуть обрати або житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку, або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва.

УВАГА! За пошкоджене майно отримати грошову компенсацію неможливо. Для таких випадків передбачено відновлення через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них

Джерела фінансування:

державний та місцевий бюджети;

кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів;

міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога;

репарації або інші стягнення з рф;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

Подати заяву щодо надання компенсації за знищене житлове майно можна під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення.

Розглядати заяви та приймати рішення про надання (чи відмову в наданні) компенсації будуть комісії, які створюватимуться виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів.

У матеріалі використано роз’яснення голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

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