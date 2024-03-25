Командувач підготовкою Сухопутних військ ЗСУ йде у відставку – заява

Командувач підготовкою Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк йде у відставку.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

Генерал-майор Віктор Ніколюк оголосив про свою відставку з посади командувача підготовкою Сухопутних військ Збройних сил України.

Він підкреслив, що на нього чекають нові виклики, нові випробування і нові перемоги, додавши, що нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом.

І все це планую зробити, очоливши одне зі з’єднань і один із напрямків фронту. Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ і бажаю своєму наступникові продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік, – сказав Ніколюк

Він також висловив подяку всім за співпрацю та впевнений у її подальшому розвитку. Бригадний генерал Дмитро Красильников став новим командувачем напрямку. Ніколюк раніше обіймав посаду командувача оперативного командування Північ, а згодом перейшов на посаду командувача підготовки Сухопутних військ.

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