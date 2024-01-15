Коли замерзне земля: ISW про можливий наступ росії

Коментуючи можливий наступ росії цієї зими, американські аналітики з інституту вивчення війни кажуть, що він може статися, коли замерзне земля. Про це йдеться у свіжому звіті ISW від 14 січня, передає НСН.

За даними аналітиків, морозна погода поки що стримує обидві сторони від активних дій на полі бою, проте найближчими тижнями все нібито може змінитися. Але при цьому у противника проблеми з особовим складом.

Російські окупанти можуть готуватися до того, щоб розпочати новий наступ на фронті, однак найімовірніше він не матиме жодного оперативного успіху.

За даними аналітиків, початися активні наступальні дії можуть вже за кілька тижнів. Противник очікує, коли земля в східних і південних регіонах остаточно замерзне і спробує просунутися вперед. Поки що в нього такої можливості немає.

Аналітики цитують російського літературного критика і теоретика альтернативної історії Сергія Переслегін, який зазначав, що ЗС РФ готують наступальні дії в період між 12 січня і 2 лютого 2022 року. На його думку, українські війська нібито до того моменту “виснажаться”, обороняючи позиції біля Авдіївки на Донеччині та на лівому березі Херсонської області.

Водночас російський критик зазначає, що в окупантів може виявитися недостатньо живої сили для проведення операції, яка прогнозується. А ось інший російський військовий блогер говорить про те, що кількість військовослужбовців ЗС РФ дає змогу проводити різноманітні маневри, однак “проривів” можна не чекати.

Блогер стверджував, що морозна погода впливає на російську та українську наземну активність, артилерію та безпілотні системи по всьому фронту, особливо на Херсонському напрямку.

У ISW зазначили, що морози заважають російським військам проводити наземні операції та просуватися на північ від Вербового в західній частині Запорізької області.

Українське Південне оперативне командування повідомило, що російська авіація не може діяти на півдні України через морозні погодні умови.

Колишній голова Роскосмосу та ультранаціоналістичний діяч Дмитро Рогозін заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області “гуде, як бджолиний вулик” через велику кількість українських безпілотників, які, однак, працюють.

Рогозін стверджував, що українські сили використовують для удару по кожній важливій цілі на заході Запорізької області пів дюжини безпілотників, що ускладнює ротацію російських військ.

За попередньою оцінкою ISW, мінусові температури в Україні, ймовірно, наразі стримують операції на фронті, але, ймовірно, створять більш сприятливу місцевість для механізованої маневреної війни, оскільки земля замерзне в найближчі тижні.

У ISW оцінили, що російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити та утримати ініціативу, попри зимові погодні умови та стан місцевості. ISW також оцінює, що російські війська не зможуть здійснити оперативно значущі прориви.

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