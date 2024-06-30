Коли закінчиться війна в Україні: прогноз екс-генсека НАТО

Екс-генсек НАТО Андерс фог Расмуссен дав обережний прогноз щодо того, коли закінчиться війна в Україні.

Своїми думками Андерс фог Расмуссен поділився в інтерв’ю німецькому телеканалу N-TV, передають «Новини України – НСН».

Коли закінчиться війна в Україні

Андерс фог Расмуссен вважає, що Путін не зупиниться на завойованих територіях і не задовільниться навіть повною окупацією України.

На думку екс-генсека НАТО, війна в Україні точно триватиме щонайменше до кінця 2024 року, оскільки президент держави-агресорки Володимир Путін сподівається на зміни в зовнішній політиці США після виборів президента у листопаді.

При цьому Расмуссен не наважився спрогнозувати конкретні терміни закінчення війни, але наголосив, що наступний 2025 рік буде вирішальним.

Якщо ми дамо українцям усе необхідне не тільки для виживання, а й для перемоги у війні, у них будуть усі шанси відкинути росіян назад, – заявив данський політик

Андерс фог Расмуссен зауважив, що перший план Путіна завоювати всю Україну за кілька днів — провалився, тепер він планує заморозити конфлікт і закріпити російську окупацію східної України, сподіваючись на ослаблення Заходу.

Ексгенсек НАТО вважає, що Путін не зупиниться на завойованих територіях і не задовільниться навіть повною окупацією України.

Якщо мир буде досягнуто за рахунок українців, якщо українці будуть змушені віддати територію, тоді Путін дійде висновку, що його вторгнення було успішним. У нього з’явиться апетит до подальших дій. Чому б не продовжити? Наступною буде черга Молдови, потім Грузії, потім він чинитиме тиск на країни Балтії, – вважає Расмуссен

За його словами, якщо Захід виявить слабкість і припинить підтримувати Україну, перемога Путіна спричинить ланцюгову реакцію для схожих дій диктаторських режимів у всьому світу.

Сі Цзіньпін у Китаї дійшов би такого самого висновку: якщо Путіну зійшло з рук вторгнення в Україну, то і мені зійде з рук захоплення Тайваню. Ось чому ми не можемо дозволити Путіну досягти успіху в Україні. Але для того, щоб донести цю думку до жителів Європи, потрібне рішуче політичне керівництво, – наголосив Расмуссен

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