ОФІЦІЙНО: Сили оборони України уразили аеродром «Ханская» в Адигеї (відео)

«В Майкопі ось що «праісходіт», мам». Сили оборони України уразили аеродром «Ханская» в Адигеї . Інформацію, яка раніше оприлюднювали у мережі, офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ .

Сили оборони України уразили аеродром «Ханская» в Адигеї

Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по аеродрому «Ханская», що в Республіці Адигея рф. Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання, – йдеться у повідомленні Генштабу, передають «Новини України – НСН»

Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Завдання виконано силами і засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме і далі, – кажуть у Генштабі

Про атаку на аеродром «Ханська» ще вночі повідомили місцеві жителі, а система моніторингу пожеж NASA зафіксувала після атаки пожежу біля злітно-посадкової смуги аеродрому.

В Майкопі ось що «праісходіт», мам

‘Ось що діється у нас у Майкопі в Ханській. У мене трясеться все тіло. Це жах’ – каже голос за кадром у відео

Місцеві зазначають, що аеродром відбивав собою атаку українських безпілотників декілька годин поспіль. І, судячи з відео, все пройшло успішно.

На місці пожежі знаходиться або склад ПММ, або паливні резервуари для літаків або склад авіабомб, передбачили раніше осинтери.

Глава Адигеї підтвердив атаку і подальшу пожежу «у передмісті Майкопа» і заявив про евакуацію мешканців селища Джерельний, яке прилягає до військового аеродрому «Ханська». Атаку на аеродром офіційно не підтверджувала ні місцева влада, ні Міноборони РФ.

За ніч над РФ знищено та перехоплено 92 українські БПЛА літакового типу, заявили в Міноборони РФ. Про атаку на Адигею, де горить військовий аеродром, у відомстві не повідомляли

«47 БПЛА перехоплені та знищені над територією Краснодарського краю, 12 – над територією Курської області, 9 – над територією Ростовської, 4 – над територією Брянської, по два над територіями Білгородської області та Республіки Крим, один – над територією Вороніжської області акваторією Азовського моря», – заявили у російському військовому відомстві вранці

Нагадаємо: з’явилися відео, як вибухають 400 «Шахедів» на Росії, уражених Силами оборони України

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