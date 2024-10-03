Дрони СБУ уразили склади з КАБами на військовому аеродромі «Борісоглєбськ» у Воронезькій області цієї ночі.

Про це пише речник Сил оборони Півдня Сергій Братчук, передають «Новини України – НСН». За словами Братчука, цю інформацію вже підтвердили джерела.

Дрони СБУ атакували аеродром «Борісоглєбськ»

За даними джерел Братчука, вночі дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» у воронезькій області рф. Звідти ворог активно бомбить КАБами українські території.

Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території «Борісоглєбська».

«СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

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