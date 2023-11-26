Військовослужбовці мають право на виїзд за кордон, але для цього потрібно пройти встановлену процедуру та отримати необхідні дозволи від командування. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає НСН.

Виїзд військових за кордон під час відпустки: перелік документів

“Це має бути посвідчення військовослужбовця – документ, який посвідчує, що він проходить військову службу, і відпускний квиток, в якому зазначено місце перебування за межами України”, – розповів Демченко.

Військовослужбовець, коли звертається за наданням йому відпустки, має також зазначити про її проведення за межами України.

“Якщо його військове керівництво надає йому таку можливість, це прописується у військовому квитку, і тоді інспектори Державної прикордонної служби перевіряють, чи дійсно особа військовослужбовець, і чи надана йому його безпосереднім керівництвом можливість перебувати під час відпустки за межами України. І на підставі цих документів пропускають”, – пояснив речник ДПСУ.

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