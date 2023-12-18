В окупованому Мелітополі відбувається тотальна паспортизація. Віднедавна росіяни почали змушувати місцевих отримати не лише внутрішній, а й закордонний паспорт РФ.

Про це для Новини.LIVE повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає НСН.

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт росії для виїзду з окупації

Росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях. Ворог ставить людей у такі умови, в яких це просто необхідно для виживання.

“Зараз ті наші мешканці, які намагаються виїхати з міста, з тимчасової окупації, вони мають отримувати вже і закордонний російський паспорт. Без цього не випускають з тимчасово окупованої території”, — повідомив міський голова Мелітополя.

Однак для отримання закордонного паспорта потрібно здати всю свою історію життя за останні щонайменше 10 років.

“Де працював, де навчався, що робив з 2014 року. Тож вони намагаються таким чином ще й знайти тих, хто має якесь відношення до патріотичних рухів чи до Збройних сил України”, — розповів Іван Федоров.

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