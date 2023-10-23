“Жінки теж мають служити”: військовий висловився про ухилянтів і мобілізацію (відео)

Владислав Шевчук, командир роти 80-ї ОДШБр, висловив думку про необхідність розширення масштабів мобілізації в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю для Bihus.Info, передає НСН.

“Жінки теж мають служити”: військовий висловився про ухилянтів і мобілізацію

“Не вистачає людей, кажу прямо і не боюся цього. Солдати закінчуються щоденно, і ті, хто думають, що можуть відсидітися в глибокому тилу, пересидіти закінчення війни і потім вийти і розповідати, що він допомагав економічному фронту, купуючи каву і цигарки — так вже не пройде”, — говорить військовий.

За словами Владислава, людей мало, тому що війна в нас повномасштабна, а мобілізація чомусь неповномасштабна.

“І кожен, хто називає себе українським громадянином, в тому числі українською громадянкою, тому що законом не заборонено, щоб служили жінки, повинен піти у військо. Влада і військово-політичне керівництво рано чи пізно до цього додумаються, там сидять не дурні люди”, — зазначив він.

Військовий висловлює велике сподівання на нового міністра оборони, зокрема на те, що не тільки введення якихось технологій в життя Міністерства оборони і загалом війська призведуть до масової мобілізації, але в тому числі жорсткий підхід до цієї справи.

“Мене це не бентежить, коли я втрачаю своїх людей, виконуючи бойову задачу. Вони виконують обов’язок, значить і інші також його повинні виконувати. Ми не хочемо захищати ухилянтів”, — додав він.

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