Рада пропонує підвищити граничний вік для військовослужбовців: чоловіки зможуть служити після 70 років

У ВР пропонують підвищити граничний вік для військовослужбовців. Сьогодні на службі можуть перебувати особи до 65-70 років, але законотворці хочуть повністю прибрати віковий поріг

За словами юриста, нардепи підтягують законодавчу базу під реалії, які й так існують.

У Верховній Раді пропонують зняти обмеження за віком для проходження служби в ЗСУ. Автори законопроєкту, який нещодавно зареєстрували в парламенті, стверджують, що військовослужбовці, старші за 65-70 років, хочуть захищати Батьківщину, але закон не дає їм змоги цього робити. Про це розповідає НСН.

Стаття 22 закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” визначає граничний вік для військовослужбовців під час особливого періоду:

60 років — для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу.

65 років — для вищого офіцерського складу.

По досягненню цього віку військовослужбовці з високою професійною підготовкою та досвідом практичної роботи на займаній ними посаді, а також придатні за станом здоров’я, можуть подовжити строк служби ще на 5 років.

Таким чином, рядові, сержанти, молодшого і старшого офіцерського складу можуть служити до 65 років, а вищий офіцерський склад — до 70 років.

Депутати пропонують прибрати ці обмеження.

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За словами юриста Миколи Максимова, на практиці військового не звільняють у примусовому порядку, якщо той хоче продовжити службу, навіть якщо він досяг граничного за законом віку.

“Є люди, які після 60 років, за віком можуть звільнитися з військової служби, але не роблять цього за власним бажанням. Ніхто їх зазвичай не примушує демобілізуватися. Військове керівництво, якщо розуміє, що в людини проблеми зі здоров’ям, тоді у виняткових випадках можуть поставити питання про демобілізацію. Але в більшості випадків так не відбувається”, — каже Максимов.

За словами експерта, останнім часом депутати підводять законодавчу базу під багато питань, які на практиці вирішувалися без правової рамки. Так, наприклад, військкомати з початку повномасштабного вторгнення призивали на службу людей, незалежно від місця реєстрації, а пізніше депутати внесли відповідні зміни. Також експерт додає, що категорія обмежено придатних до проходження військової служби багатьма представниками територіальних центрів комплектування раніше не сприймалася всерйоз. Пізніше з боку влади лунали пропозиції переглянути підхід до цієї категорії військовозобов’язаних.

“Багато що, що зараз роблять депутати — намагаються легалізувати те, що давно відбувається на практиці. Це ж стосується пропозицій щодо зняття обмеження граничного віку для проходження служби в особливий період”, — додає експерт.

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