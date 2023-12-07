Сьогодні, 7 грудня, Президент України Володимир Зеленський зняв нардепа Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Про це свідчить відповідний указ на сайті Президента. Передає НСН.

Зеленський звільнив Веніславського з посади представника президента в Раді

Сьогодні на сайті Президента з’явився указ №812/2023 про звільнення Федора Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді.

“Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України”, — йдеться в указі.

Наразі невідомо, обійме нардеп якусь іншу посаду чи ні.

Що відомо про Веніславського

Федір Веніславський — член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Досьогодні з 2019 року був представником Президента у Верховній Раді України.

За фахом Веніславський — юрист. Навчався у Харківському юридичному інституті. Згодом став викладачем кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Також він брав участь в законопроєктній роботі, готував висновки за справами, що перебувають у провадженні Конституційного Суду України. Від імені правозахисних організацій неодноразово відстоював права людини в судах, надавав безкоштовні юридичні консультації соціально незахищеним верствам населення.

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