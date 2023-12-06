У Полтаві масове отруєння студентів – 27 осіб у лікарні

У Полтаві масове отруєння студентів. Станом на ранок 6 грудня відомо про 27 людей, які перебувають у лікарні із гострою кишковою інфекцією.

Про це НСН інформує з посиланням на очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

За попередньою інформацією, протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей.

Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого, які, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, повідомив Пронін.

Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція.

Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню.

Більше деталей згодом. Тримаємо ситуацію на контролі, додав очільник ОВА.

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