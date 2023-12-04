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Погода

Завтра Україну накриє потужний антициклон – синоптик Діденко

Україну накриє потужний антициклон
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Завтра в Україні опадів не очікується, але буде морозна погода. Як розповіла відомий синоптик Наталка Діденко, антициклон Dunja продовжує визначати погоду в Україні. Передає НСН.

Завтра Україну накриє потужний антициклон

“5 грудня опадів не передбачається і трохи “придавить” морозцем. Найближчої ночі очікується -5…-10, на заході -9…-14 градусів. Вдень у вівторок -1…-5 градусів”, – зазначила синоптик.

Крім того, вона попередила про ожеледицю на дорогах.

У Києві, за прогнозом Діденко, також опадів не передбачається. Вночі буде досить холодно –  -6…-8 градусів, вдень -1…-3 градуси.

“Надалі переважатиме стримано холодна погода. Dunja ушиється з середини тижня і зʼявляться опади”, – додала синоптик.

Україну накриє потужний антициклон

Раніше ми писали: Як розпізнати переохолодження: прості поради – МОЗ

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