З окупованих територій повернули ще п’ятьох дітей – Прокудін

Українські громадські організації активно займаються роботою з повернення додому дітей, які були викрадені російськими силовиками. Так, з окупованих територій повернули ще п’ятьох дітей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін, передає НСН.

З окупованих територій повернули ще п’ятьох дітей

“Повертаємо дітей на вільні українські землі. Ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій”, — написав він.

За словами Прокудіна, вік повернених дітей від 4 до 16 років, одна з них є сиротою.

Він запевнив, що зараз всі вони перебувають в безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи.

Голова ОВА зазначив, що від початку року вже вдалося повернути 25 дітей з окупованої Херсонщини.

Раніше ми писали: Збили ТРИ літаки і вдарили по полігону в Оленівці: що відбувається 29 лютого на фронті