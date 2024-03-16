Викрадення та тортури: росіяни влаштували терор ЛГБТ-українців – NYT

На окупованих територіях росіяни влаштували терор ЛГБТ-українців. Таких людей викрадають, піддають тортурам та знущанням, гвалтують.

Про це пише видання The New York Times, передає НСН.

Видання наводить історію мешканця Херсона Олексія Полухіна. В перші місяці окупації міста він намагався відстежувати пересування росіян та передавати цю інформацію Силам оборони. Одного разу його затримали на блокпосту і змусили показати телефон. В ньому окупанти побачили, що Олексій підписаний на канали ЛГБТ-тематики у Telegram і навіть адмініструє один з таких.

Саме цей факт і став приводом для затримання та подальших тортур, яких зазнав херсонець. Росіяни не просто били та обзивали Олексія гомофобними іменами, але також вимагали назвати імена інших квір-херсонців. В захопленому херсонському СІЗО хлопця посадили в одну камеру з чотирма в’язнями, яким спеціально сказали, що Олексій – гей. Пізніше російський солдат приніс йому червону сукню і наказав вдягнути.

Спілкуючись із журналістами, Олексій не захотів розкривати усі деталі знущань, яких зазнав за час окупації Херсона. Але він розповів, що російські охоронці примушували затриманих до сексу, наприклад, в обмін на право приймати душ. The New York Times додає, що в окупованому місті росіяни широко практикували усі види тортур, включно із застосуванням електричного струму до статевих органів і різними формами згвалтування.

Зазначається, що випадок Олексія Полухіна – не поодинокий інцидент, а частина систематичного переслідування ЛГБТ-українців на окупованих територіях. Автор публікації зокрема згадує, що спілкувався з лесбійкою, яку двічі затримували та катували російські солдати, зокрема змушували під дулом автомата займатися сексом з іншою жінкою для розваги окупантів.

Одеська правозахисна група “Прожектор” та херсонська ЛГБТК-організація “Інша” зараз намагаються систематизувати та розслідувати ці факти, але робота в цьому напрямку лише починається. Зараз “Прожектор” готує свідчення потерпілих для подання до Міжнародного кримінального суду, який, як очікується, розслідуватиме, чи порушили росіяни міжнародне право, атакуючи квір-українців.

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