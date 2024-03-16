Росіяни перетворили імітацію виборів путіна на терор – подробиці

Російські загарбники перетворили імітацію виборів путіна на терор проти цивільного населення на українських окупованих територіях.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, передає НСН.

“Псевдовибори на тимчасово окупованій території перетворилися на справжній терор”, – наголосив Федоров.

Зокрема, за його словами, люті працівники ФСБ РФ нишпорять населеними пунктами, розшукуючи представників спротиву.

“Хапають всіх без розбору – аби відзвітувати, що працюють”, – наголосив Федоров.

При цьому, охочих виїхати в тимчасово окупований Крим навіть на лікування по кілька годин маринують у “клітці”. Допитують та прискіпливо перевіряють авто. Шукають “диверсантів”.

“Тих, хто хоче в’їхати на ТОТ, здебільшого розвертають в Шереметьєво. Кажуть позаочі: зараз ви небажана персона, спробуйте після “виборів”, – відзначив голова ОВА.

Він підкреслив, що українці на окупованій території опинилися у в’язниці.

“Маємо звільнити своїх”, – наголосив Федоров.

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