У Військово-морських силах Збройних сил України прокоментували інформацію про ймовірні плани РФ та Китаю збудувати підводний тунель до Криму. Там заявили, що дані потребують перевірки, а сам проєкт не виглядає життєздатним. Передає НСН.

В ЗСУ оцінили здатність РФ та Китаю вирити тунель в окупований Крим

Відповідну заяву озвучив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону 26 листопада. Він зазначив, на такі проєкти потрібно декілька років, також має значення вартість будівництва.

“Будівництво подібних проєктів у розвинених країнах займає декілька років, також важлива вартість спорудження такого тунелю. Перевірити цю інформацію неможливо, але сам проєкт не виглядає життєздатним”, – сказав Плетенчук.

Він додав, що джерела надходження інформації не були названі, тому вона потребує перевірки.

“У такій ситуації треба дочекатися або спростування, або верифікації. Виходячи з тих даних, які наявні, ця кампанія досить велика і непомітним це не може пройти, як і сам масштаб цього будівництва. Зараз я досить скептично ставлюся до цієї інформації”, – сказав Дмитро Плетенчук.

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