Нічна повітряна атака на Україну 26 листопада – збили майже всі дрони

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака на Україну 26 листопада. Тривога лунала у низці регіонів, у деяких областях мешканці чули вибухи. НСН розповість все, що відомо про цю атаку.

Що говорять у Повітряних Силах

У ніч на неділю підрозділи протиповітряної оборони знищили вісім із дев’яти іранських дронів Shahed-131/136, запущених російськими військами. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ 26 листопада.

Вказано, що ворог атакував із південно-східного напрямку – з Приморсько-Ахтарська у Краносдарському краї РФ.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено вісім ворожих безпілотників Shahed-131/136.

Нічна повітряна атака на Україну 26 листопада: ситуація в регіонах

Командування Об’єднаних сил ЗСУ уточнило , що мобільними групами в небі Київської області було знищено один ударний дрон, ще два – на Сумському напрямку, один із яких у небі Полтавської області.

А за даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, два БПЛА вночі були збиті в цьому регіоні – над Новомосковським та Синельниківським районами.

Ще новини України: ОНОВЛЕНО. Нічна атака 25 листопада – окупанти випустили рекордну кількість безпілотників, скільки знищила українська ППО