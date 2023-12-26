В Запорізькій області почався примусовий збір підписів в підтримку путіна: деталі

Окупаційна адміністрація Запорізької області почала примусовий збір підписів у підтримку російського лідера володимира путіна. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

В Запорізькій області почався примусовий збір підписів в підтримку путіна

“На тимчасово окупованих територіях триває фарс під назвою “вибори президента РФ”. Так, наразі йде збір підписів нібито в підтримку висування диктатора путіна у кандидати. Збір проводять на захоплених землях України, й в кращих традиціях збір відбувається примусово”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, більшість відкритих точок стоять без черги, водночас “виїзні бригади волонтерів”, звезених з РФ, працюють на держпідприємствах та інших бюджетних закладах. В ЦНС наголосили, що в примусовому порядку працівників змушують підписувати юридично нікчемні папірці.

“Весь процес триватиме до кінця січня й має суто пропагандистський підтекст – продемонструвати лояльність місцевого населення до нацистського вождя”, – заявили в Центрі нацспротиву.

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