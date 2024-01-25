В Укрпошті та системі “Шлях” відбувся технічний збій: все що відомо

У роботі інформаційної системи «Шлях» стався технічний збій і доступ до системи тимчасово відсутній. Про це повідомила Держслужба України з безпеки на транспорті. Передає НСН.

В Укрпошті та системі “Шлях” відбувся технічний збій

«До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до Системи “Шлях” та офіційного сайту Укртрансбезпеки», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, 25 січня про технічний збій повідомила також Укрпошта.

Компанія повідомляє, що у відділеннях є можливість видавати посилки та приймати платежі, але інші послуги поки недоступні.

«У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час», — йдеться у повідомленні.

Наразі зберігається можливість видавати посилки та приймати платежі у відділеннях поштової служби. Надання інших послуг відновиться згодом.

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