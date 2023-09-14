В Україні почалося будівництво 14 будинків, у яких зможуть постійно жити вимушені переселенці. Про це 13 вересня повідомила міністриня соціальної політики Оксана Жолнович, передає НСН.

В Україні нададуть безкоштовне житло для ВПО: хто може отримати

Повномасштабне російське вторгнення залишило мільйони українців без даху над головою. Багато з них були змушені винаймати житло за власний кошт, жити в гуртожитках або у родичів.

В Міністерстві соціальної політики повідомили, що під час війни втратили житло щонайменше 100 великих прийомних сімей. Які мають на своєму опікунстві 5 і більше дітей.

Фонд Олени Зеленської “Адреса дитинства” будує будинки для багатодітних сімей з п’ятьма і більше дітьми. За даними фонду, наразі розпочато будівництво 14 будинків.

Пані Зеленська зазначила, що житло для багатодітних та прийомних сімей є важливою підтримкою. Тому всі багатодітні сім’ї, які опинилися на вулиці внаслідок російського збройного вторгнення, повинні його отримати.

“Сім’я Алли та Олександра Ярославцевих із Запорізької області отримають нове житло одні з перших. Їхнє житло в рідній Михайлівці повністю зруйноване. Зараз батьки з 11 дітьми винаймають будинок у Борисполі“, – поділилася Олена Зеленська.

Загальна площа кожного будинка буде 285,5 квадратних метрів. Також буде встановлено підземне модульне модульне бетонне укриття з металевими вибухостійкими дверима. Ці будинки будуть:

інклюзивними;

енергоефективними;

мебльованими;

облаштованими побутовою технікою.

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