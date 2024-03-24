В Україні стрімко дорожчають томати: що буде с цінами надалі

З початку поточно тижня в Україні стрімко дорожчають томати. Наразі імпортна продукція в Україні пропонуються до продажу в діапазоні 78-90 грн/кг ($1,99-2,30/кг), що в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє проект EastFruit, передає НСН.

Зазначається, що така цінова тенденція пов’язана зі скороченням пропозиції на ринку імпортних томатів, зокрема виробництва Туреччини на фоні зниження обсягів імпорту з цієї країни через несприятливі погодні умови.

Тижнем раніше імпортери та оптові компанії були зосереджені на розпродажі томатів, які вони закупили ще на початку місяця, але не змогли реалізувати в заплановані терміни. Водночас свіжі поставки на український ринок минулого тижня здійснювалися в мінімальних обсягах. Тому уже цього тижня виник дефіцит тепличних томатів, що й дало змогу імпортерам підвищити ціни.

На думку учасників ринку, вже з наступного тижня в Україні очікується збільшення поставок томату з Туреччини, що дасть змогу зняти напругу і стабілізувати цінову ситуацію.

Попри нинішнє подорожчання помідорів в Україні, оптові ціни на них залишаються в середньому на 10% нижчими, ніж торік.

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