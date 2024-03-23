В Україні можуть зрости тарифи: чого очікувати українцям

Українська влада в листі про наміри до керівництва Міжнародного валютного фонду допускає, що можуть зрости тарифи для населення під час війни та після її закінчення.

“Загалом потенційні заходи реформ включають поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої бюджетної підтримки енергетичним держпідприємствам в очікуванні наявності бюджетних ресурсів”, – йдеться у Меморандумі.

Як вказується у документі, стабілізація системи “зрештою вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат (особливо після того, як війна закінчиться), з одночасним виділенням адекватних та цільових ресурсів для вразливих домогосподарств”. Передає НСН.

Підвищенню платіжної дисципліни сприятиме й скасування мораторію на відключення споживачів-боржників з 29 грудня 2023 року.

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