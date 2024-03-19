В Україні здорожчали яблука: що буде надалі з цінами

В Україні здорожчали яблука. Формування закупівельних цін на яблука нового врожаю становить у діапазоні від 23 до 26 гривень за кілограм, що на 9-15% вище, ніж у попередньому періоді.

Про це повідомила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції “Шувар” Тетяна Попович, передає НСН.

За її словами, ціни на яблука залежать від сезонності, якості врожаю, логістичних витрат та імпортно-експортних відносин. Середньомісячна ціна на яблука в Україні коливається довкола 20,49 грн. На гуртовому ринку “Шувар” можна зустріти ціни від 23,90 грн до 24,75 грн, нижня межа становить 19,35 грн.

За сприятливих для вирощування яблук погодних умов можна очікувати зниження цін, оскільки пропозиція на ринку збільшиться. З іншого боку, при зростанні інфляції можна очікувати підвищення цін на продукти харчування, в тому числі – яблука.

Загалом експерт вважає, що ціни на яблука будуть демонструвати відносну стабільність. Більш точні прогнози можна буде зробити на основі аналізу агрометеорологічних звітів, тенденцій на світових ринках та економічної ситуації в Україні.

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