В Україні стрімко падає в ціні популярний овоч: які ціни в супермаркетах

В українських магазинах стрімко падає в ціні популярний овоч. До різкої зміни цін могла призвести ціла низка факторів – починаючи від сезонності та закінчуючи загальним економічним станом країни.

Про це пише OBOZ.UA, передає НСН.

В Україні суттєво знизилися ціни на білокачанну капусту. Популярний овоч на ринках лише за тиждень подешевшав на 17%. У великих мережах супермаркетів капусту продають у середньому по 13,96 грн/кг, тоді як на початку березня середня ціна становила понад 15 грн/кг.

“Зниження цін на 17% може бути результатом поєднання факторів, що спричинили збільшення пропозиції капусти на ринку або зменшення попиту на неї. Це може вказувати на те, що виробники входять у період з великими запасами продукції, які вони намагаються продати перед наступним збиранням”, – зазначила керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільгосппродукції “Шувар” (Львів) Тетяна Попович.

Експерт вважає, що ціни на капусту можуть падати і надалі. За словами Попович, українські фермери зіткнулися з проблемами якості врожаю, що може збільшити пропозицію продукції на ринку зі зниженою ціною.

“Ситуація на ринку капусти в Україні залишається динамічною. Ціни можуть змінюватись в залежності від багатьох факторів, включаючи погодні умови та загальний стан аграрного сектору країни”, – резюмувала Попович.

Скільки коштує капуста 18 березня

У великих мережах супермаркетів, згідно з моніторингом OBOZ.UA, капусту 18 березня продають у середньому по 13,96 грн/кг. Це на 1,7 грн/кг менше, ніж було 1 березня.

Окремі торгові мережі виставили ціни на капусту у межах 13,5–14,99 грн/кг. Так:

“АТБ” – 13,95 грн/кг;

“Сільпо” – 13,6 грн/кг;

“Новус” – 14,99 грн/кг (найвища ціна на сьогоднішній день);

“Варус” – 13,9 грн/кг;

“Фора” – 13,9 грн/кг;

“Метро” – 13,5 грн/кг (найнижча ціна).

На оптово-роздрібних ринках вартість овочів традиційно нижча. Наприклад, продавці на “Столичному” у Києві 18 березня пропонують капусту в середньому по 12 грн/кг, а “Шувар” у Львові – 9 грн/кг.

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