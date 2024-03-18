В Україні стрімко падає в ціні популярний овоч: які ціни в супермаркетах

В українських магазинах стрімко падає в ціні популярний овоч. До різкої зміни цін могла призвести ціла низка факторів – починаючи від сезонності та закінчуючи загальним економічним станом країни.
Про це пише OBOZ.UA, передає НСН.
В Україні суттєво знизилися ціни на білокачанну капусту. Популярний овоч на ринках лише за тиждень подешевшав на 17%. У великих мережах супермаркетів капусту продають у середньому по 13,96 грн/кг, тоді як на початку березня середня ціна становила понад 15 грн/кг.
“Зниження цін на 17% може бути результатом поєднання факторів, що спричинили збільшення пропозиції капусти на ринку або зменшення попиту на неї. Це може вказувати на те, що виробники входять у період з великими запасами продукції, які вони намагаються продати перед наступним збиранням”, – зазначила керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільгосппродукції “Шувар” (Львів) Тетяна Попович.
Експерт вважає, що ціни на капусту можуть падати і надалі. За словами Попович, українські фермери зіткнулися з проблемами якості врожаю, що може збільшити пропозицію продукції на ринку зі зниженою ціною.
“Ситуація на ринку капусти в Україні залишається динамічною. Ціни можуть змінюватись в залежності від багатьох факторів, включаючи погодні умови та загальний стан аграрного сектору країни”, – резюмувала Попович.
Скільки коштує капуста 18 березня
У великих мережах супермаркетів, згідно з моніторингом OBOZ.UA, капусту 18 березня продають у середньому по 13,96 грн/кг. Це на 1,7 грн/кг менше, ніж було 1 березня.
Окремі торгові мережі виставили ціни на капусту у межах 13,5–14,99 грн/кг. Так:
- “АТБ” – 13,95 грн/кг;
- “Сільпо” – 13,6 грн/кг;
- “Новус” – 14,99 грн/кг (найвища ціна на сьогоднішній день);
- “Варус” – 13,9 грн/кг;
- “Фора” – 13,9 грн/кг;
- “Метро” – 13,5 грн/кг (найнижча ціна).
На оптово-роздрібних ринках вартість овочів традиційно нижча. Наприклад, продавці на “Столичному” у Києві 18 березня пропонують капусту в середньому по 12 грн/кг, а “Шувар” у Львові – 9 грн/кг.
Ще новини України: В Україні стрімко здешевшали яйця: скільки зараз коштує популярний продукт