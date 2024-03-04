В Україні зростуть тарифи на воду: на скільки підвищать ціни і коли чекати здорожчання

Водоканали зазнали значних збитків на загальну суму 8 млрд гривень, тому в Україні неминуче зростуть тарифи на воду. Загалом ціни повинні зрости на 15%, але для компенсації збитків і покриття витрат вони повинні піднятися на 45-50%.

Про це сказав президент Асоціації водоканалів Дмитро Новицький, передає НСН.

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“У кожному місті – це своє питання та своя вартість. Надаються розрахунки, перевіряються фахівцями НКРЕКУ і потім встановлюються у два етапи. Першим етапом схвалюються, вводяться в режим обговорень, а потім встановлюють. Були опубліковані за деякими містами схвалення розрахунків. Це означає, що пішов процес обговорення”, — сказав Новицький.

Очікувалося, що вже до 1 квітня у всіх водоканалах буде встановлення тарифу. Президент Асоціації наголосив, що середнє зростання, наскільки мені відомо, має відбутися приблизно на 15%, хоча це не покриває всіх витрат водоканалів.

“На наш погляд обґрунтування, в середньому по Україні має відбутися зростання в середньому на 45-50%. Тим більше, це стосується міст, які ближче до бойових дій. Там ситуація ще складніша. Ще одним фактором зменшення надходжень у водоканали є відтік споживачів. Там менше стало людей, менше відпускається вода, менше надходжень на рахунки підприємств”, — сказав він.

Новицький додав, що збитки водоканалів досягли 8 млрд гривень. У той же час, недофінансування наших систем забезпечення по галузі в цілому – 18 млрд. грн.

“Тому суспільство має вирішити, де саме шукати гроші на підтримку галузі – якщо не тариф, має бути підтримка з бюджетів”, – додав він.

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