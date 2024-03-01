В Україні очікується похолодання: які області охопить – Діденко

На вихідних в Україні передбачається невелика зміна погоди. Взагалі буде тепло, але наприкінці тижня очікується похолодання і в деяких областях можливі опади. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає НСН.

В Україні очікується похолодання

2 березня, за її словами, в Україні без опадів, лише в Карпатах місцями невеликий дощ. Протягом дня буде +7…+12, а на заході +12…+16 градусів.

“3 березня трохи похолодає: вдень очікується +4…+9, на заході до +7…+13 градусів. Дощі ймовірні у західних областях, на решті території України в неділю – без опадів”, – повідомила Наталка Діденко.

Вітер в Україні на вихідних буде із південного сходу.

“В східних областях можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду”, – застерегла експерт з погоди.

Погода у Києві

У Києві в суботу та неділю переважатиме суха погода. За даними Наталки Діденко, 2 березня у столиці очікується вдень близько +9 градусів, а ось у неділю похолоднішає до +5…+6 градусів.

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