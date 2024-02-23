Українські фахівці розібрали керовані російські авіабомби якими вони постійно атакують на фронті та мирні міста. Знайдені ними елементи викликали здивування. Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, передає НСН.

В Україні розібрали російські авіабомби: те, що в них знайшли, вас здивує

Виявилося, що для створення коригованих авіабомб використовуються моторчики, які зазвичай використовуються у побутових вентиляторах, коштовністю 13 євро.

“Вони від звичайного вентилятора, який продається у Франції “аж” за 13 євро. Росіяни його перебирають та монтують на механізм, що розкриває крила бомби”, — каже він.

За словами Рувіна, кількість іноземних елементів у озброєнні ВКС РФ з початку повномасштабного вторгнення суттєво не зменшилась. Росіяни змінюють виробників електрочіпів, наприклад, американських на тайванські, або застосовують у ракетах електроніку з безпілотників “Орлан” та інших. Але загалом, на його думку, це поки що не призводить до глобального погіршення якості озброєння та обсягів його виробництва.

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