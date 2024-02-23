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Війна

В Україні розібрали російські авіабомби: те, що в них знайшли, вас здивує

російські авіабомби

Українські фахівці розібрали керовані російські авіабомби якими вони постійно атакують на фронті та мирні міста. Знайдені ними елементи викликали здивування. Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, передає НСН.

В Україні розібрали російські авіабомби: те, що в них знайшли, вас здивує

Виявилося, що для створення коригованих авіабомб використовуються моторчики, які зазвичай використовуються у побутових вентиляторах, коштовністю 13 євро.

“Вони від звичайного вентилятора, який продається у Франції “аж” за 13 євро. Росіяни його перебирають та монтують на механізм, що розкриває крила бомби”, — каже він.

За словами Рувіна, кількість іноземних елементів у озброєнні ВКС РФ з початку повномасштабного вторгнення суттєво не зменшилась. Росіяни змінюють виробників електрочіпів, наприклад, американських на тайванські, або застосовують у ракетах електроніку з безпілотників “Орлан” та інших. Але загалом, на його думку, це поки що не призводить до глобального погіршення якості озброєння та обсягів його виробництва.

Раніше ми писали: На одному з напрямків намагалися прорвати оборону 43 рази: ситуація на фронті 23 лютого

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