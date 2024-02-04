В Україні подорожчала молочка: як змінились ціни – експерт

У січні в Україні відбулось підвищення цін на більшість молочних продуктів. Як змінились ціни розповів аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі, передає НСН.

В Україні подорожчала молочка: як змінились ціни

Як повідомив аналітик подешевіли лише молоко пастеризоване, йогурт питний, сир Маасдам вітчизняного виробництва і майже не змінилися ціни на йогурт ложковий та сир Голландський.

“З одного боку, помітне незначне підвищення цін до 1% на такі молочні продукти, як кефір, сметана, йогурт в стаканах, вершкове масло “Селянське” виробництва “Люстдорф”, сири Український та Голландський. Молоко пастеризоване жирністю 2%, сир Маасдам вітчизняного виробництва та йогурт питний навіть подешевшали”, – зазначив він.

У той же час, за словами аналітика, слід зауважити, що в січні спостерігалося підвищення цін на 4% і більше на вершкове масло інших вітчизняних брендів з вмістом жиру від 72,5% до 73%, сир кисломолочний, а також на сири Гауда та Моцарелла.

Кухалейшвілі прогнозує подальше підвищення цін на кисломолочну продукцію, тверді та напівтверді сири, вершкове масло, оскільки проблема дефіциту молока-сировини в Україні нікуди не зникла.

“Незважаючи на те, що в 2023 році молочно-товарні ферми вийшли за обсягами надоїв на довоєнні рівні, їх потужності все одно не вистачає щоби компенсувати різке скорочення виробництва молока в господарствах населення. Крім того, виробляти молоко фермерам стало дорожче через зростання тарифів на електроенергію, паливо-мастильні матеріали, добрива, ветеринарні препарати, засоби захисту рослин, сільгосптехніку та комплектуючі”, – пояснює він.

Аналітик підкреслив, що в 2023 році середньорічна ціна на молоко-сировину в Україні виросла на 14% порівняно до 2022 року, а молочні продукти в розрізі року в супермаркетах подорожчали на 10-15%.

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