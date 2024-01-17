В Україні хочуть скасувати банківську таємницю: які наслідки для українців – експерт

Банківська таємниця є захистом грошей громадян на карткових рахунках від оподаткування. Розкриття цієї таємниці може призвести до оподаткування всього фінансового потоку. Тобто податки будуть стягувати з усіх і за все.

Про це заявив член правління ICC Ukraine та член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко в коментарі для УНН, передає НСН.

В Україні хочуть скасувати банківську таємницю

За словами експерта, нова Національна стратегія доходів передбачає розкриття банківської таємниці, адже зараз “немає інструменту обкладати всіх і вся, тобто немає доступу до інформації — до карток і відповідно немає інструменту щоб обкладати”.

Дмитро Олексієнко висловив побоювання, що волонтери, які збирають кошти для військових, можуть бути одними з перших, кого оподаткують.

“Ви бачите як зараз в лапках опікуються волонтерами наші державні органи? Чого вартий Реєстр Мінсоцполітики, куди волонтери повинні будуть звітувати у електронному вигляді — було 1 грудня, потім перенесли на квітень — скільки відвантажено, скільки на складах залишено, все це повинно оформлюватися до того, як вони імпортують допомогу сюди в Україну — вже всі заявки повинні бути в системі”, — зауважив експерт.

Олексієнко зазначив, що знищення банківської таємниці в Україні почалося ще у 2019 році і, за його словами, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев нібито відіграє важливу роль у цьому процесі.

“До сих пір вони там подають законопроекти щодо альтернативного оподаткування фізосіб, згідно з яким відкриваєш рахунок і за цим рахунком банк просто інформацію зливає… правила такі: банк зливає податковій, а податкова вже сама тобі нараховує зобов’язання. Банк їх списує автоматично. А ти якщо не згодний — іди судися”, — пояснив Дмитро Олексієнко.

Які наслідки чекають на Україну після скасування банківської таємниці

Олексієнко вважає, що це рішення може негативно вплинути на легальний бізнес в Україні та зменшити інвестиційний інтерес, особливо в контексті вимог Міжнародного валютного фонду.

“Це все закручування гайок, яке приводить нас на самий останній рівень в світі за легкістю ведення бізнесу. Ну хто буде інвестувати сюди, якщо у нас не буде елементарного — банківської таємниці. Вони кажуть, що ніде в ЄС немає банківської таємниці, це брехня”, — додав експерт.

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