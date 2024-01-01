Чи введуть податок 18% на перекази з картки на картку – Мінфін надав роз’яснення

Чутки про податок 18% на перекази з картки на картку прокоментували в Міністерстві фінансів України.

Нова Національна стратегія доходів України не містить норм щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Яка зазначили в міністерстві, некоректні висновки з цього питання могли бути зроблені на основі інформації з розділу 4.3.1 “Реформа спрощеної системи оподаткування”:

“Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України”.

У Мінфіні наголосили, що в тексті відсутні слова про “будь-які надходження на картку фізособи”.

“Фраза про вимоги щодо “оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності” відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в діючому податковому законодавстві”, йдеться в повідомлені.

У міністерстві також розповіли, що будь-яка реформа податкової політики вимагає напрацювання детальних змін до податкового законодавства. Жодна фундаментальна реформа (особливо така складна, як зміна правил оподаткування доходів фізичних осіб) просто неможлива без обговорень з громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади.

“Більше того, як зазначено в Нацстратегії подібні зміни можуть бути запроваджені не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах ДПС (в тому числі інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів)”, йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував інформацію, що в Україні оподаткують всі перекази на рахунки фізичних осіб.

Гетманцев зазначив, що цю неправдиву інформацію про 18%-й податок за кожне перерахування на рахунок фізичної особи поширив “черговий самопроголошений божевільний експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу”.

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