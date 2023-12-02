Законопроєкт про освіту мовами нацменшин: міністр Лісовий надав роз’яснення

Кабмін погодив законопроєкт про освіту мовами нацменшин у школах. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розтлумачив основні зміни, які передбачає документ, передає НСН.

Лісовий пояснив зміни до законодавства про освіту мовами нацменшин

Дві основні цілі уряду такі:

забезпечити можливість для безперервного вивчення державної мови представниками нацменшин;

гармонізувати українське законодавство з нормами ЄС (де представники нацменшин мають право здобувати освіту рідною для них мовою).

Зміни стосуються лише спільнот, мови яких є офіційними мовами ЄС. Російська такою не є, – наголосив Лісовий

Так, на сьогодні пропонують визначити перелік предметів, а не кількість відсотків дисциплін, що мають обов’язково викладати державною мовою. До цього переліку увійшли предмети, пов’язані з вивченням української мови, української літератури, історії України та захисту України.

Українська мова та історія України також є обов’язковими предметами для ДПА в 11 класі, яке відбуватиметься у форматі ЗНО. Отже, необхідно володіти державною мовою та знати історію України, – акцентував міністр.

Законопроєкт про освіту мовами нацменшин – що про нього відомо

Законопроєкт пропонує такі зміни у сфері освіти:

у класах (групах) із мовами навчання нацменшин, мови яких є офіційними мовами ЄС, гарантувати право на використання мови відповідної мови під час навчання;

визначити перелік предметів, які представники нацменшин зобов’язані вивчати державною мовою – українська мова та література, історія України і захист України. Ці предмети (окрім “Захисту України”) можна скласти на ЗНО (НМТ) тільки українською мовою (без перекладу);

приватні виші мають право вільно вибирати мову навчання, яка є офіційною мовою ЄС. При цьому забезпечити вивчення державної мови як окремої дисципліни.

Водночас заклади освіти мають право розширювати перелік предметів для вивчення українською мовою, якщо цього вимагають батьки чи учні.

Законопроєкт також передбачає можливість дозволити представникам нацменшин, які розпочали навчання у школах до 1 вересня 2018 року (до старту реформи НУШ), закінчити школу відповідно до законодавства, чинного до цієї дати.

Запропоновані зміни стосуються суто національних меншин, мови яких є мовами ЄС, – наголосили у МОН.

Норма про те, що представники інших нацменшин повинні здобувати базову і профільну середню освіту українською мовою в обсязі не менше 80% річного обсягу навчального часу, лишиться чинною.

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