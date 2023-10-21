В КМВА розкрили секрет успіху столичної ППО – подробиці

Небо над столицею захищають мобільні вогневі групи та зенітно-ракетні комплекси різної дальності. Однак жодна ППО не може гарантувати повний захист. Про це розповідає начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв’ю для ТСН, передає НСН.

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ППО Києва складається з мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєнні мобільних груп, за словами Попка, стоять зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) «Оса», Avenger; переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Piorun, «Ігла», «Стріла», Stinger, Martlet, RBS-70; зенітні самохідні установки (ЗСУ) Gepard, «Шилка», ЗУ-23 тощо.

«Із зенітно-ракетних комплексів: С-300, «Бук», С-125, NASAMS, IRIS-T, Crotale, Patriot. Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота із удосконалення їхнього технічного оснащення», – зазначив начальник КМВА.

Однак Попко нагадав, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує 100% захисту, навіть «Залізний купол» в Ізраїлі.

«Повітряні тривоги лунають коли загрожує реальна небезпека. Тому всі повинні бути відповідальними за своє життя і життя та здоров’я своїх рідних і близьких. Закликаю усіх мешканців столиці, бізнес – кожен з вас власним прикладом, настановами повинен мотивувати людей перебувати в укриттях», – наголосив він.

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